Такое лучше один раз увидеть

Состоялся новый этап испытаний барражирующего боеприпаса "Гром", на котором отработали второй запуск с помощью мультилет

Видео полета показал ресурс новостей оборонно-промышленного комплекса Defense Express (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По словам директора НПП "Атлон Авиа" Артема Вьюнника испытания барражирующего боеприпаса "Гром" прошли запланировано. Кроме того, он назвал характеристики боеприпаса. При этом, он раскрыл, чем "Гром" лучше техники российских боевиков.

По его словам, крейсерская скорость "Грома" составляет около 120 км/ч, что должно обеспечить подлет в район цели на расстоянии 30 км примерно за 15 минут в нормальных метеоусловиях.

Всего в воздухе боеприпас может находиться до 60 минут, что было подтверждено на летных испытаниях. При нормальных метеоусловиях боеприпас в районе цели должно находиться не более 15-20 минут. И еще столько же тратит на подлет к цели.

Но даже если есть сильный встречный ветер, и он будет лететь к цели все 40 минут, то все равно будет иметь в запасе достаточно времени для завершения миссии.

"Мультироторний летательный аппарат поднимает боеприпас на высоту 500 м, после чего тот отсоединяется и направляется в район цели. Сам мультиротор поднимается на высоту около 1000 метров и остается в воздухе. Такой высоты достаточно для поддержания устойчивого видеоканала с баражирующим боеприпасам на расстоянии 30-40 км до того, как боеприпас попадет в цель", - рассказал Вьюнник.

Он уточнил, что "Гром" является новым видом оружия и сочетает в себе концепции беспилотного летательного аппарата и высокоточного оружия. Похоже страшный сон Путина буквально появился на яву.

Такие дроны-камикадзе могут в течение определенного времени находиться в воздухе, выискивать цель и самостоятельно ее уничтожать.

В то же время использование такого оружия является более дешевым по сравнению с высокоточными ракетами, бомбами или артиллерийскими снарядами. Оккупанты будут обречены, после внедрения такого оружия на Донбассе, ведь от него невозможно сбежать.

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