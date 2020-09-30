Один з лідерів бойовиків "ДНР", командир батальйону "Схід" Олександр Ходаковський проговорився, для чого в "республіці" проводять мобілізацію цивільного населення
Про "кадровий голод" в "армії" він розповів в одному зі своїх інтерв'ю, частину якого навів у своєму відеоблозі відомий донецький журналіст, член ТКГ Денис Казанський.
За словами журналіста, про брак бойовиків може побічно свідчити їхня згода на перемир'я, оскільки в "ДНР" ніким заповнювати втрати.
Охочих воювати з ЗСУ стає все менше з кожним днем, тому що оплата у бойовиків "нежирна". Рядові отримують близько 16 тисяч рублів, що в перерахунку на гривні становить 5500. А це – зарплата української прибиральниці.
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Тому заповнити "діру" окупанти вирішили за рахунок цивільного населення.
Ходаковський запевняє, що поки що мобілізованих не відправлятимуть на фронт, а залучатимуть до "допоміжних робіт".
"Тобто у бойовиків нікому підносити снаряди, і для цього вони вирішили нагнути і приорати мирне населення", – резюмує Казанський.
"Допомагачів, тих, хто обслуговує бойові підрозділи, що виконують безпосередню роботу на лінії фронту, було чи не один до одного. І ось ці функції на себе могли б взяти в разі чого, ті люди, які відмобілізовані. Мова не йде про те, що вони повинні лізти в пекло, але мова йде про те, щоб вони вивільнили бойовий ресурс", – заявив Ходаковський.
Він прямим текстом говорить, що в періоди перемир'я і затишшя на фронтах цивільне населення з числа мобілізованих можна буде використовувати на роботах в тилу, щоб заощадити гроші для Росії, яка змушена утримувати це недієздатне утворення.
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