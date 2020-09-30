Один из лидеров боевиков «ДНР», командир батальона «Восток» Александр Ходаковский проболтался, для чего в «республике» проводят мобилизацию гражданского населения

О «кадровом голоде» в «армии» он рассказал в одном из своих интервью, часть которого привел в своем видеоблоге известный донецкий журналист, член ТКГ Денис Казанский.

По словам журналиста, о нехватке боевиков может косвенно свидетельствовать их согласие на перемирие, поскольку в «ДНР» некем восполнять потери.

Желающих воевать с ВСУ становится все меньше с каждым днем, потому что оплата у боевиков «нежирная». Рядовые получают около 16 тысяч рублей, что в пересчете на гривны составляет 5500. А это – зарплата украинской уборщицы.

Поэтому восполнить «дыру» оккупанты решили за счет гражданского населения.

Ходаковский уверяет, что пока что мобилизированных не будут отправлять на фронт, а привлекут к «вспомогательным работам».

«То есть у боевиков некому подносить снаряды, и для этого они решили нагнуть и припахать мирное население», – резюмирует Казанский.

"Вспомогачей, тех, кто обслуживает боевые подразделения, выполняющие непосредственную работу на линии фронта, было едва ли не один к одному. И вот эти функции на себя могли бы взять в случае чего, те люди, которые отмобилизованы. Речь не идет о том, что они должны лезть в пекло, но речь идет о том, чтобы они высвободили боевой ресурс", – заявил Ходаковский.

Он прямым текстом говорит, что в периоды перемирия и затишья на фронтах гражданское население из числа мобилизированных можно будет использовать на работах в тылу, чтобы сэкономить деньги для России, которая вынуждена содержать это недееспособное образование.

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