Російські ЗМІ переплутали російський і український "СУ-27"

Як передає Politeka.net, відповідний конфуз стався з "РИА Новости".

Спочатку на ресурсі опублікували новину про те, що російський літак "СУ-27" вилетів на перехоплення літаків країн-членів НАТО.

А ось вже в соцмережах в ЗМІ прикріпили до новини знімок вже українського винищувача з розпізнавальними знаками.

Користувачі Мережі з гумором віднесли до даного конфузу.

"Слава Україні! Наш СУ-27 вже звільнив Балтику від Росії", "Перестаньте вживати алкоголь, інакше скоро замість українського літака лідером РФ буде Порошенко", "українці "віджали" літак прямо в польоті", "Мало того, вони його ще й перефарбували в повітрі", - писали в мережі.

Варто зазначити, що Twitter ввів санкції проти даного ЗМІ. Користувачі, які не були підписані на сторінку агентства, тепер не зможуть знайти її ні в Росії, ні в інших країнах.

Раніше таким же чином Twitter заблокував профілі російських ЗМІ RT і Sputnik.

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