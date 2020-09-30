Российские СМИ перепутали российский и украинский "СУ-27"

Как передает Politeka.net, соответственный конфуз произошел с "РИА Новости".

Сначала на ресурсе опубликовали новость о том, что российский самолет "СУ-27" вылетел на перехват самолетов стран-членов НАТО.

А вот уже в соцсетях в СМИ прикрепили к новости снимок уже украинского истребителя с опознавательными знаками.

Пользователи сети с юмором отнесли к данному конфузу.

"Слава Украине! Наш СУ-27 уже освободил Балтику от России", "Перестаньте употреблять алкоголь, иначе скоро вместо украинского самолета лидером РФ будет Порошенко", "Украинцы "отжали" самолет прямо в полете", "Мало того, они его еще и перекрасили в воздухе", - писали в сети.

Стоит отметить, что Twitter ввел санкции против данного СМИ. Пользователи, которые не были подписаны на страницу агентства, теперь не смогут найти ее ни в России, ни в других странах.

Ранее таким же образом Twitter заблокировал профили российских СМИ RT и Sputnik.

Напомним, катастрофа с Ан-26: очевидец рассказал новые детали о крушении, "Из пламени появился человек".

Как сообщала Politeka, семьи погибших под Харьковом курсантов получат компенсации: "Если бы эти деньги помогли вернуть ребят".

Также Politeka писала, что появились фото молодых курсантов, погибших в авиакатастрофе под Харьковом.









