Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном біля рубежів Російської Федерації може стати певним сигналом до дій з боку Володимира Путіна
Таку думку озвучив телеведучий, журналіст і громадський діяч Матвій Ганапольський у своєму блозі на сторінках Обозревателя.
Він також зазначив, що читав у деяких ЗМІ про те, що Росія нібито продає зброю і Вірменії та Азербайджану. Тим часом Лавров і Пєсков закликають сторони конфлікту зупинити військові дії.
"Нічого не робила Росія, якій, - як я прочитав, — вона продає зброю і Вірменії та Азербайджану. Я не звинувачую Росію в тому, що знаменитий зробили "бізнес на війні", — це нехай військові аналітики роблять такі висновки. Просто коли ти продаєш зброю і одній стороні, і іншій, то хто сказав, що ти не зацікавлений в тому, щоб війни цієї не було?",- пише Ганапольський.
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Він також звернув увагу на те, що Вірменія повністю залежна від Росії. У той же самий час, Азербайджан сам по собі потужний в економічному і фінансовому плані, але слово Ердогана дуже багато значить для них. На цьому тлі журналіст зробив висновок, що ніяких переговорів між ворогуючими країнами не передбачається.
"Так, це непрості дві країни: різним богам моляться, в буквальному сенсі цього слова. У Вірменії "тато" Росія, у Туреччини-Азербайджан. Ну, так є ж "татусі", які можуть домовитися і схилити ці країни. Адже одна країна повністю залежить від Росії, а Азербайджан він фінансово потужний, потужний економічно, але слово Ердогана для них багато значить. Результат-нічого в конфлікті не зміниться. Ніяких переговорів",- прогнозує Ганапольський.
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