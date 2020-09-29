Конфликт между Арменией и Азербайджаном у рубежей Российской Федерации может стать неким сигналом к действиям со стороны Владимира Путина

Такое мнение озвучил телеведущий, журналист и общественный деятель Матвей Ганапольский в своем блоге на страницах Обозревателя.

Он также отметил, что читал в рядах СМИ о том, что Россия якобы продает оружие и Армении и Азербайджану. Тем временем Лавров и Песков призывают стороны конфликта остановить военные действия.

"Ничего не делала Россия, которой, — как я прочитал, — она продает оружие и Армении и Азербайджану. Я не обвиняю Россию в том, что знаменитое сделали "бизнес на войне", — это пусть военные аналитики делают такие выводы. Просто когда ты продаешь оружие и одной стороне, и другой, то кто сказал, что ты не заинтересован в том, чтобы войны этой не было?", - пишет Ганапольский.

Он также обратил внимание на то, что Армения полностью зависима от России. В то же самое время, Азербайджан сам по себе мощный в экономическом и финансовом плане, но слово Эрдогана очень многое значит для них. На этом фоне журналист сделал вывод, что никаких переговоров между враждующими странами не предвидится.

"Да, это непростые две страны: разным богам молятся, в буквальном смысле этого слова. У Армении "папа" Россия, у Турции – Азербайджан. Ну, так есть же "папы", которые могут договориться и склонить эти страны. Ведь одна страна полностью зависит от России, а Азербайджан он финансово мощный, мощный экономически, но слово Эрдогана для них много значит. Результат – ничего в конфликте не изменится. Никаких переговоров", - прогнозирует Ганапольский.

Напомним, Ганапольский раскрыл сущность путинского режима.

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