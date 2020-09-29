Український військовий журналіст і експерт Олексій Арестович відреагував на події в Нагірному Карабасі

Крім того, він розповів про важливість цього конфлікту для України. Він зазначає, що відомості із зони бойових дій на даний момент є дуже суперечливими і уривчастими, а число втрат з обох сторін не витримує ніякої критики.

Своєю думкою він поділився на особистій сторінці у Facebook.

Він додав також, що зараз Азербайджану буде важко повернути свої території, які були окуповані Вірменією, оскільки за тридцять років вірмени встигли обладнати свої позиції в Карабасі, крім того, завдання ускладнюється через безліч мінних полів і заплутаних гірських стежок.

Далі Арестович торкнувся і ряду інших тем, пояснивши, чому 2020 рік видається вкрай невдалим для Росії.

"Перше, Ердоган, наваляв Путіну в Сирії і Лівії, вирішив додати на Кавказі. Друге, над територією України вже пролетіли стратегічні бомбардувальники НАТО. Ця річ була немислима ще кілька років тому так само, як і турецькі війська в Азербайджані. Ердоган зрозумів головний секрет: Путін-боягуз",- пише Арестович.

Він зазначає, що цієї осені Росія дуже сильно "отримала по руках", оскільки сама "підставилася" під санкції через свій "ідіотизм". У зв'язку з цим в України на сьогоднішній день, як зазначив Арестович, є проблеми та можливості.

"Росія будує свою позицію в боротьбі за візантійську спадщину з опорою на Крим і Чорне море. Але зараз для нас настав дуже важливий момент для організації та інтенсифікації спільного з НАТО/ЄС, Туреччиною та Азербайджаном тиску на Москву. Лінії тиску-конфлікт навколо Карабаху, Білорусь, Крим", - резюмував Арестович.

Нагадаємо, експерт пояснив, як ескалація в Нагірному Карабаху відіб'ється на Донбасі.

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