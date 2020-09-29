Український військовий журналіст і експерт Олексій Арестович відреагував на події в Нагірному Карабасі
Крім того, він розповів про важливість цього конфлікту для України. Він зазначає, що відомості із зони бойових дій на даний момент є дуже суперечливими і уривчастими, а число втрат з обох сторін не витримує ніякої критики.
Своєю думкою він поділився на особистій сторінці у Facebook.
Він додав також, що зараз Азербайджану буде важко повернути свої території, які були окуповані Вірменією, оскільки за тридцять років вірмени встигли обладнати свої позиції в Карабасі, крім того, завдання ускладнюється через безліч мінних полів і заплутаних гірських стежок.
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Далі Арестович торкнувся і ряду інших тем, пояснивши, чому 2020 рік видається вкрай невдалим для Росії.
"Перше, Ердоган, наваляв Путіну в Сирії і Лівії, вирішив додати на Кавказі. Друге, над територією України вже пролетіли стратегічні бомбардувальники НАТО. Ця річ була немислима ще кілька років тому так само, як і турецькі війська в Азербайджані. Ердоган зрозумів головний секрет: Путін-боягуз",- пише Арестович.
Він зазначає, що цієї осені Росія дуже сильно "отримала по руках", оскільки сама "підставилася" під санкції через свій "ідіотизм". У зв'язку з цим в України на сьогоднішній день, як зазначив Арестович, є проблеми та можливості.
"Росія будує свою позицію в боротьбі за візантійську спадщину з опорою на Крим і Чорне море. Але зараз для нас настав дуже важливий момент для організації та інтенсифікації спільного з НАТО/ЄС, Туреччиною та Азербайджаном тиску на Москву. Лінії тиску-конфлікт навколо Карабаху, Білорусь, Крим", - резюмував Арестович.
Нагадаємо, експерт пояснив, як ескалація в Нагірному Карабаху відіб'ється на Донбасі.
Також Politeka писала, що Азербайджан та Вірменія повідомили про втрату понад 700 військових, відео боїв.