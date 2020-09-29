Украинский военный журналист и эксперт Алексей Арестович отреагировал на события в Нагорном Карабахе

Кроме того, он рассказал о важности этого конфликта для Украины. Он отмечает, что сведения из зоны боевых действий на данный момент являются очень противоречивыми и отрывистыми, а число потерь с обеих сторон не выдерживает никакой критики.

Своим мнением он поделился на личной странице в Facebook.

Он добавил также, что сейчас Азербайджану будет тяжело вернуть свои территории, которые были оккупированы Арменией, поскольку за тридцать лет армяне успели оборудовать свои позиции в Карабахе, кроме того, задача усложняется из-за множества минных полей и запутанных горных троп.

Далее Арестович коснулся и ряда других тем, объяснив, почему 2020 год выдается крайне неудачным для России.

"Первое, Эрдоган, отымев Путина в Сирии и Ливии, решил добавить на Кавказе. Второе, над территорией Украины уже пролетели стратегические бомбардировщики НАТО. Эта вещь была немыслима еще несколько лет назад так же, как и турецкие войска в Азербайджане. Эрдоган понял главный секрет: Путин - трус", - пишет Арестович.

Он отмечает, что этой осенью Россия очень сильно "получила по рукам", поскольку сама "подставилась" под санкции из-за своего "идиотизма". В связи с этим у Украины на сегодняшний день, как отметил Арестович, есть проблемы и возможности.

"Россия строит свою позицию в борьбе за византийское наследство с опорой на Крым и Черное море. Но сейчас для нас наступил очень важный момент для организации и интенсификации совместного с НАТО/ЕС, Турцией и Азербайджаном давления на Москву. Линии давления - конфликт вокруг Карабаха, Беларусь, Крым", - резюмировал Арестович.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Также Politeka писала, что Азербайджан и Армения сообщили о потере более 700 военных, видео боев.