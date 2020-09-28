Ситуація погіршується, але ніхто нічого не змінює

Відоме водосховище на Донбасі перетворюється на калюжу через дії окупантів

Зокрема, Ісаківське водосховище у Луганській області в декількох кілометрах від окупованого міста Алчевськ, бойовики перетворили на калюжу. Незабаром воно може і зовсім зникнути.

Фото водосховища було опубліковано в Telegram-каналі "Фашик Донецький".

На опублікованих фото можна побачити пересохлу водойму, води залишилося зовсім мало, водосховище нагадує велику калюжу.

"Окупована РФ Луганщина. На фото Ісаківське водосховище, а не калюжа. Серйозно",- підписав знімок автор публікації.

При цьому, в липні сепаратистські ЗМІ повідомляли, що ватажок так званої ЛНР заявив про прийняття програми з порятунку Ісаківського водосховища.

Він пояснив, що рівень води істотно знизився після того, як у водосховищі перестала надходити вода із законсервованої раніше шахти "Романівська".

Він говорив, що водосховище розчистять і відновлять початковий рівень води. Однак як видно на свіжих фото, нічого зроблено не було, водосховище продовжує вмирати, буквально зникаючи на очах.

Також раніше повідомлялося, що в невелику водойму перетворилося колись одне з найкрасивіших озер Криму, воно практично зникло. Стало відомо, що Краснокам'янське озеро зникає на очах. Крім того, було розміщено відео, на якому відображено нинішній стан озера. На кадрах помітно, що воно обміліло більш ніж наполовину лише за рік.

Нагадаємо, українські воїни яскраво пояснили, чому у РФ немає шансів на Донбасі.

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