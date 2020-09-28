Ситуация ухудшается, но никто ничего не меняет

Известное водохранилище на Донбассе превращается в лужу из-за действий оккупантов

В частности, Исаковское водохранилище в Луганской области в нескольких километрах от оккупированного города Алчевск, боевики превратили в лужу. Вскоре оно может и вовсе исчезнуть.

Фото водохранилища было опубликовано в Telegram-канале "Фашик Донецкий".

На опубликованных фото можно увидеть пересохший водоем, воды осталось совсем мало, водохранилище напоминает большую лужу.

"Оккупированная РФ Луганщина. На фото Исаковское водохранилище, а не лужа. Серьезно", - подписал снимок автор публикации.

При этом, в июле сепаратистские СМИ сообщали, что главарь так называемой ЛНР заявил о принятии программы по спасению Исаковского водохранилища.

Он пояснил, что уровень воды существенно снизился после того, как в водохранилище перестала поступать вода из законсервированной ранее шахты "Романовская".

Он говорил, что водохранилище расчистят и восстановят первоначальный уровень воды. Однако как видно на свежих фото, ничего сделано не было, водохранилище продолжает умирать, буквально исчезая на глазах.

Также ранее сообщалось, что в небольшой водоем превратилось некогда одно из красивейших озер Крыма, оно практически исчезло. Стало известно, что Краснокаменское озеро исчезает на глазах. Кроме того, было размещено видео, на котором запечатлено нынешнее состояние озера. На кадрах заметно, что оно обмелело более чем наполовину лишь за год.

Напомним, украинские воины красочно объяснили, почему у РФ нет шансов на Донбассе.

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