Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі, який нещодавно спалахнув з новою силою, може вплинути і на Україну

Про це на своїй сторінці в Facebook написав відомий український журналіст Роман Бочкала.

Він також зазначив, що якщо раніше сутички між азербайджанцями і вірменами були позиційними, то зараз же Азербайджан перейшов у наступ і взяв під контроль кілька населених пунктів в Карабасі.

Також Бочкала зазначив, що йому цікаво спостерігати за діями Росії в регіоні. Варто нагадати, що у вірменському місті Гюмрі знаходиться 102-а військова база РФ. При цьому він нагадав, що і Донбас стежить за діями Росії, адже якщо Вірменію кинуть, то і їх кинуть.

"Якщо РФ зараз здується, це буде сигналом для Абхазій, Осетій і Придністровій, що коли дійде до справи, "старший брат" може і не захистити. Донбаські "Республіки" напевно теж уважно спостерігають", - пише Роман.

Крім того, Бочкала звернув увагу на національний склад населення Карабаху. Абсолютну більшість складають вірмени. У той же час азербайджанців, за даними перепису населення 2005 року, налічується всього лише шість осіб. А для України наслідки ще попереду, все залежить від дій Росії.

"Чи віддає Баку собі звіт, що зіткнеться з найжорстокішим опором місцевого населення. Нагірний Карабах, або Арцах, як його називають вірмени, вже давно моноетнічна територія. Різанина може бути страшною. Так і хочеться побажати, щоб всі мирно домовилися. Але очевидно, що це неможливо. Коли з обох сторін абсолютні антиподи, дипломати безсилі. Практично всі заморожені конфлікти рано чи пізно закінчуються переглядом існуючого порядку на користь однієї зі сторін. І тут в України все попереду",- каже Роман.

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