Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, который недавно вспыхнул с новой силой, может повлиять и на Украину

Об этом на своей странице в Facebook написал известный украинский журналист Роман Бочкала.

Он также отметил, что если ранее стычки между азербайджанцами и армянами были позиционными, то сейчас же Азербайджан перешел в наступление и взял под контроль несколько населенных пунктов в Карабахе.

Также Бочкала отметил, что ему интересно наблюдать за действиями России в регионе. Стоит напомнить, что в армянском городе Гюмри находится 102-я военная база РФ. При этом он напомнил, что и Донбасс следит за действиями России, ведь если Армению бросят, значит и их бросят.

"Если РФ сейчас сдуется, это будет сигналом для Абхазий, Осетий и Приднестровий, что когда дойдет до дела, "старший брат" может и не защитить. Донбасские "республики" наверняка тоже внимательно наблюдают", - пишет Роман.

Кроме того, Бочкала обратил внимание на национальный состав населения Карабаха. Абсолютное большинство составляют армяне. В то же время азербайджанцев, по данным переписи населения 2005 года, насчитывается всего лишь шесть человек. А для Украины последствия еще впереди, все зависит от действий России.

"Отдает ли Баку себе отчет, что столкнется с жесточайшим сопротивлением местного населения. Нагорный Карабах, или Арцах, как его называют армяне, уже давно моноэтническая территория. Резня может быть страшной и адской. Так и хочется пожелать, чтобы все мирно договорились. Но очевидно, что это невозможно. Когда с обеих сторон абсолютные антиподы, дипломаты бессильны. Практически все замороженные конфликты рано или поздно заканчиваются пересмотром существующего порядка в пользу одной из сторон. И здесь у Украины все впереди", - говорит Роман.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Также Politeka писала, что Азербайджан и Армения сообщили о потере более 700 военных, видео боев.