Відомий український журналіст Олег Тудан помер після кількох років безуспішної боротьби з онкологічними захворюваннями

Про те, що його не стало, повідомили колеги покійного з "ТСН".

Вперше до Національного інституту раку журналіст з Чернівців потрапив понад три з половиною роки тому. Лікарі діагностували у нього пухлину стравоходу і не давали ніяких прогнозів.

Однак Тудан вирішив не здаватися, а його друзі збирали гроші на лікування, які навіть спробували вкрасти шахраї. Проводилися благодійні шоу та акції.

У 2018 році лікарі видалили йому пухлину.

Сам журналіст писав про боротьбу з хворобою в серії матеріалів "Діагноз – рак", розповідаючи про те, що йому доводиться переживати, і як він себе почуває.

Курс лікування пішов на користь, і хвороба відступила.

Наступні три роки рак не давав про себе знати, і багато хто зітхнули з полегшенням, повіривши в те, що все найстрашніше позаду. Однак нещодавно хвороба повернулася, а разом з нею – і сильний біль.

Але навіть у цій ситуації Олег не втрачав надії. Він повинен був стати першим пацієнтом на імунотерапію для лікування раку стравоходу. Два роки тому цей метод отримав Нобелівську премію в сфері фізіології та медицини. І хоча лікування вже сертифіковане в Україні, воно дуже дороге. Кожен з восьми курсів, які повинен був пройти Олег, оцінювався в 130 тисяч гривень.

Колеги Тудана сумують, висловлюючи щирі співчуття і згадуючи його як життєрадісну й активну людину, у якої, до того ж день народження був раз на чотири роки. Тудан народився 29 лютого.

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