Известный украинский журналист Олег Тудан умер после нескольких лет безуспешной борьбы с онкологическим заболеваниям

О том, что его не стало, сообщили коллеги покойного из «ТСН».

Впервые в Национальный институт рака журналист из Черновцов попал более трех с половиной лет назад. Врачи диагностировали у него опухоль пищевода и не давали никаких прогнозов.

Однако Тудан решил не сдаваться, а его друзья собирали деньги на лечение, которые даже попытались украсть мошенники. Проводились благотворительные шоу и акции.

В 2018 году врачи удалили ему опухоль.

Сам журналист писал о борьбе с болезнью в серии материалов «Диагноз – рак», рассказывая о том, что ему приходится переживать, и как он себя чувствует.

Курс лечения пошел на пользу, и болезнь отступила.

Следующие три года рак не давал о себе знать, и многие вздохнули с облегчением, поверив в то, что все самое страшное позади. Однако недавно болезнь вернулась, а вместе с ней – и сильные боли.

Но даже в этой ситуации Олег не терял надежды. Он должен был стать первым пациентом на иммунотерапию для лечения рака пищевода. Два года назад этот метод получил Нобелевскую премию в сфере физиологии и медицины. И хотя лечение уже сертифицировано в Украине, оно очень дорогое. Каждый из восьми курсов, которые должен был пройти Олег, оценивался в 130 тысяч гривен.

Коллеги Тудана скорбят, выражая искренние соболезнования и вспоминая его как жизнерадостного и активного человека, у которого, к тому же день рождения был раз в четыре года. Тудан родился 29 февраля.

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