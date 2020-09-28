Відомий журналіст Аркадій Бабченко потролив росіян фото американської військової техніки з Києва

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розмістив знімок пари американських військових конвертопланів Корпусу морської піхоти США, що летять над центром Києва у ході навчань НАТО та України.

Крім того, він нагадав про свою обіцянку, яку дав після виїзду з Росії.

Зокрема, Бабченко, який кілька років тому після переїзду в Україну з Росії обіцяв, що повернеться в РФ і з'явиться в Москві на американському танку "Абрамс", нагадав росіянам про свою обіцянку фотографією з Києва.

Журналіст зазначив, як ще п'ять років тому росіяни не могли собі навіть уявити, що авіація морської піхоти США літатиме над Києвом, а зараз це вже відбувається.

"Дорогі мої жителі імперії, Скажіть, а вам все ще смішно про "Абрамс" на Тверській? Все ще жартуєте жарти про "Аркаша надраїл люк" та інше? Ну нате вам тоді. "Оспреї" над Києво-Печерською лаврою. П'ять років тому ви такого і уявити не могли, правда?"- звернувся до росіян журналіст Бабченко.

На опублікованому знімку два конвертоплани барражують над Києвом на тлі Києво-Печерської Лаври.

Користувачі мережі під відповідним фото відзначали, що такі вертольоти будуть літати в Росії, але тільки не в мирних цілях.

"По-перше це красиво! По-друге, це майбутні Кремля!", "Боюся, місце, на якому була Тверська, вже буде зайнято танками Тип 99", "не буде Абрамсів на Тверській, так як Тверської не буде".

Нагадаємо, журналіст Бабченко назвав покійну Волчек путінською підстилкою.

Як писала Politeka, журналіст Аркадій Бабченко розповів, який Путін готовить удар.

Також повідомляла Politeka, що Бабченко розповів на які українські міста націлився Путін.