Известный журналист Аркадий Бабченко потроллил россиян фото американской военной техники из Киева

На своей странице в социальной сети Facebook он разместил снимок летящей над центром Киева пары американских военных конвертопланов Корпуса морской пехоты США в ходе учений НАТО и Украины.

Кроме того, он напомнил о своем обещании, которое дал после выезда из России.

В частности, Бабченко, который несколько лет назад после переезда в Украину из России обещал, что вернется в РФ и появится в Москве на американском танке "Абрамс", напомнил россиянам о своем обещании фотографией из Киева.

Журналист отметил, как еще пять лет назад россияне не могли себе даже представить, что авиация морской пехоты США будет летать над Киевом, а сейчас это уже происходит.

"Дорогие мои жители империи, скажите, а вам все еще смешно про "Абрамс" на Тверской? Все еще шутите шутки про "Аркаша надраил люк" и прочее? Ну нате вам тогда. "Оспреи" над Киево-Печерской лаврой. Пять лет назад вы такого и представить не могли, правда?" - обратился к россиянам журналист Бабченко.

На опубликованном снимке два конвертоплана барражируют над Киевом на фоне Киево-Печерской лавры.

Пользователи сети под соответствующем фото отмечали, что такие вертолеты будут летать в России, но только не в мирных целях.

"Во-первых это красиво! Во-вторых, это будущее Кремля!", "Боюсь, место, на котором была Тверская, уже будет занято танками Тип 99", "Не будет Абрамсов на Тверской, так как Тверской не будет".

Напомним, журналист Бабченко назвал покойную Волчек путинской подстилкой.

Как писала Politeka, журналист Аркадий Бабченко рассказал об ударе Путина.

Также сообщала Politeka, что Бабченко рассказал на какие украинские города нацелился Путин.