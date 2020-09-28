Отруєння російського опозиціонера Олексія Навального стало приводом для чергового дуже неоднозначного сюжету пропагандистів

Так, Дмитро Кисельов вирішив піти по стопах політика, передає Politeka.net. Правда, пити отруєний чай пропагандист не став, але переночував у тому номері в Томську, де перед отруєнням зупинявся Навальний.

Більш того, на каналі "Росія 1" вийшов навіть сюжет на цю тему, уривком якого поділився блогер Фашик Донецький.

На кадрах Кисельов спочатку голиться, а потім розповідає про нестиковку з водою з номера. За його словами, експерти винесли з номера Навального три пляшки з водою в той час, як співробітники готелю залишають для постояльців по одній пляшці води.

Господи, какое днище. Дмитрий Киселев «ночует» в номере Навального.Главный пропагандон страны, почти министр, летит в Томск , раздевается догола и в халате снимает стендап. Дожить до 66 лет и выполнять приказы хозяина как жалкая собака.Ведь твои дети это смотрят, скотина. pic.twitter.com/JuHPGrtJbM — ксения ларина (@xlarina1) September 28, 2020

"Господи, яке днище. Дмитро Кисельов "ночує" в номері Навального. Головний пропагандон країни, майже міністр, летить до Томська, роздягається догола і в халаті знімає стендап. Дожити до 66 років і виконувати накази господаря, як жалюгідна собака. Адже твої діти це дивляться, скотина", - у свою чергу написала журналістка "Ехо Москви" Ксенія Ларіна

Тим часом Мосміськсуд визнав законною відмову порушення кримінальної справи через отруєння Навального і спробу вбивства. Про це сам опозиціонер написав у Twitter.

"Громадянин РФ вирубався і впав у кому в літаку РФ, пролітаючи над Сибіром. Всередині РФ ніякого розслідування, зате щоденні заяви МЗС. Мабуть, Томськ виключили з Росії", - зазначив він.

Нагадаємо, Навальний викрив головну путінську пропагандистку Симоньян і її чоловіка: "Паразити".

Як повідомляла Politeka, Путін на човні налякав росіян: "Лікар прописав...".

Також Politeka писала, що президент РФ запевняв Макрона, що Навальний міг отруїтися самостійно.