Колишній гравець київського "Динамо" Євген Хачеріді висловився про масштабні протести в Білорусі проти нелегітимного президента Олександра Лукашенка
Зокрема, він порівняв протести в Білорусі з Майданом, який відбувався в Україні.
Про це він розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу "ЧеснОк" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
За його словами, він бачив Майдан і може порівнювати ті події з тим, що відбувається в Білорусі. Спортсмен зазначив, що в Україні творився справжній жах, а в Білорусі все спокійніше.
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"Я туди не лізу, тому що я сам українець. Я не хочу це обговорювати, мені треба в футбол грати. З тим, що діється в країні, люди розберуться. Я на Майдані був. Ми приїхали зі зборів якраз в саме пекло, яке творилось. Там жах творився. У Білорусі трохи спокійніше. Тут теж в Мінську, я новини дивлюся... але в Україні жесть була",- сказав Хачеріді.
Також раніше повідомлялося, що білоруський чемпіон світу та Європи з самбо Степан Попов різко висловився про протести в Білорусі та жорстокість силовиків.
За його словами, жорстокі побиття протестувальників проти режиму Олександра Лукашенка не повинні залишитися безкарним. Він додав, що ніколи не пробачить і не зрозуміє дій силовиків. Чемпіон також згадав, що з багатьма з них разом тренувався.
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