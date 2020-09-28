Спортсмен видел и те, и другие

Бывший игрок киевского "Динамо" Евгений Хачериди высказался о масштабных протестах в Беларуси против нелегитимного президента Александра Лукашенко

В частности, он сравнил протесты в Беларуси с Майданом, который происходил в Украине.

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала "ЧестнОК" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, он видел Майдан и может сравнивать те события с тем, что происходит в Беларуси. Спортсмен отметил, что в Украине творился настоящий ужас, а в Беларуси все спокойнее.

"Я туда не лезу, потому что я сам украинец. Я не хочу это обсуждать, мне надо в футбол играть. С тем, что творится в стране, люди разберутся. Я на Майдане был. Мы приехали со сборов как раз в самое пекло, которое творилось. Там ужас творился. В Беларуси чуть поспокойнее. Тут тоже в Минске, я новости смотрю… Но в Украине жесть была", – сказал Хачериди.

Также ранее сообщалось, что белорусский чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов резко высказался о протестах в Беларуси и жестокости силовиков.

По его словам, жестокие избиения протестующих против режим Александра Лукашенко не должны остаться безнаказанным. Он добавил, что никогда не простит и не поймет действий силовиков. Чемпион также вспомнил, что со многими из них вместе тренировался.

Напомним, Лукашенко хотел взять под контроль Украину, Туск раскрыл детали.

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