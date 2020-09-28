Російський політик Володимир Жириновський виступив з дивною заявою про російську мову
Зокрема, неадекватний політик заявив, що вже через два десятиліття весь світ почне говорити російською мовою.
Виступаючи в Держдумі, лідер ЛДПР підкреслив, що вже через пару десятиліть російська мова отримає статус світової, і нібито нею розмовлятимуть жителі азіатських і європейських країн.
Скандальний політик Жириновський пояснює свій прогноз тим, що російська мова нібито абсолютно універсальна і у неї немає альтернативи.
Ридаючу Івлеєву з "Орла і Решки" зняли на підлозі ванної, кадри облетіли мережу: «Нудить від…»
Чехова розкрила сукню, блиснувши райським виглядом: "У будь-якій незрозумілій ситуації..."
Каменських кокетливо посвітила сідницями в модному білому бікіні: "Прикрийся вже!"
Пекуча "наречена" Харламова розбурхала непристойну чоловічу фантазію: "І як тепер заснути?»
"Ми не можемо вчити чотири мови: китайську, корейську, японську, російську. Всі виберуть мову російську. Ми не можемо вчити латиську, литовську, польську. Всі виберуть російську. Ми не можемо вчити азербайджанську, турецьку, вірменську. Російську. Тому російська мова буде світовою мовою", - заявив Жириновський.
Крім того, він знову розмріявся про крах США і зникнення англійської мови, яка зараз має статус міжнародної.
"Відбудеться крах США. Америка йде до свого заходу, Америка нічого не може. Ось вона зараз видихається", - резюмував політик свій пропагандистський спіч.
Також раніше повідомлялося, що Володимир Жириновський зробив черговий скандальний заклик. Зокрема неадекватний політик публічно виступив проти Туреччини, закликавши Грецію і Францію змусити Туреччину "себе поважати" і якщо знадобитися зробити це силою.
Нагадаємо, що Жириновський у нападі істерики "зменшив" Україну до трьох міст.
Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних усіх бід Росії в Україні і поплатився.
Також Politeka писала, Жириновський розлютився через нові ракети США і пригрозив заходами.