Российский политик Владимир Жириновский выступил со странным заявлением о русском языке
В частности, неадекватный политик заявил, что уже через два десятилетия весь мир начнет говорить на русском языке.
Выступая в Госдуме, лидер ЛДПР подчеркнул, что уже через пару десятилетий русский язык получит статус мирового, и якобы на нем будут разговаривать жители азиатских и европейских стран.
Скандальный политик Жириновский объясняет свой прогноз тем, что русский язык якобы абсолютно универсален и у него нет альтернативы.
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«Мы не можем учить четыре языка: китайский, корейский, японский, русский. Все выберут язык русский. Мы не можем учить латышский, литовский, польский. Все выберут русский. Мы не можем учить азербайджанский, турецкий, армянский. Русский. Поэтому русский язык будет мировым языком», — заявил Жириновский.
Кроме того, он снова размечтался о крушении США и исчезновении английского языка, который сейчас является международным.
«Произойдёт крушение США. Америка идет к закату, Америка ничего не может. Вот она сейчас выдыхается», - резюмировал политик свой пропагандистский спич.
Также ранее сообщалось, что Владимир Жириновский сделал очередной скандальный призыв. В частности неадекватный политик публично выступил против Турции, призвав Грецию и Францию заставить Турцию "себя уважать" и если понадобиться сделать это силой. По сути, политик призвал Европу к новому вооруженному конфликту.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, Жириновский взбесился из-за новых ракет США и пригрозил мерами.