Российский политик Владимир Жириновский выступил со странным заявлением о русском языке

В частности, неадекватный политик заявил, что уже через два десятилетия весь мир начнет говорить на русском языке.

Выступая в Госдуме, лидер ЛДПР подчеркнул, что уже через пару десятилетий русский язык получит статус мирового, и якобы на нем будут разговаривать жители азиатских и европейских стран.

Скандальный политик Жириновский объясняет свой прогноз тем, что русский язык якобы абсолютно универсален и у него нет альтернативы.

«Мы не можем учить четыре языка: китайский, корейский, японский, русский. Все выберут язык русский. Мы не можем учить латышский, литовский, польский. Все выберут русский. Мы не можем учить азербайджанский, турецкий, армянский. Русский. Поэтому русский язык будет мировым языком», — заявил Жириновский.

Кроме того, он снова размечтался о крушении США и исчезновении английского языка, который сейчас является международным.

«Произойдёт крушение США. Америка идет к закату, Америка ничего не может. Вот она сейчас выдыхается», - резюмировал политик свой пропагандистский спич.

Также ранее сообщалось, что Владимир Жириновский сделал очередной скандальный призыв. В частности неадекватный политик публично выступил против Турции, призвав Грецию и Францию заставить Турцию "себя уважать" и если понадобиться сделать это силой. По сути, политик призвал Европу к новому вооруженному конфликту.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, Жириновский взбесился из-за новых ракет США и пригрозил мерами.