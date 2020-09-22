У Празі суд виніс вирок про позбавлення волі одному з пособників терорристів на Донбасі

Помічником сепаратистів виявився громадянин Білорусі Олексій Фадєєв, якого позбавили волі строком на 4,5 роки. Про це повідомили у Novinky.



Як заявили в суді, чоловік був засуджений за участь в організованій злочинній групі.

Сам вирок до того ж передбачає депортацію з Чехії на 4 роки.

На підтримку вироку голова кримінальної палати Ленка Чихлаожова заявила, що на підставі доказів суд дійшов висновку, що підсудний винен, але не був задоволений юридичною кваліфікацією і описом дії в обвинувальному висновку.



Вона вказала на те, що Фадєєву спочатку було пред'явлено звинувачення в тероризмі. Суддя пояснила, що цього не змогли точно встановити і чоловік швидше за все займав тільки допоміжні позиції і не брав участі в активних боях.

За даними обвинувального висновку, Фадєєв кілька разів виїжджав в Україну в період з 2014 - 2016 роках. "з наміром активно підтримувати сепаратистські угруповання на сході України, прагнуть відокремитися від України і створити окреме державне утворення - так звану Донецьку народну республіку".

Білорус заявляв, що нібито не брав активної участі в бойових діях і їздив в Україну, щоб "допомогти людям захиститися від українських фашистів". Він визнав, що займався охороною позицій і патрулюванням, але зі зброї стріляв тільки під час навчань.



Нагадаємо, населений пункт на Донбасі раптово "перейшов" під контроль бойовиків.

Також Politeka повідомляла, що українка назвала умову повернення Донбасу в Україну.