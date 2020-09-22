В Праге суд вынес приговор о лишении свободы одному из пособников терорристов на Донбассе

Помощником сепаратистов оказался гражданин Беларуси Алексей Фадеев, которого лишили свободы сроком на 4,5 года. Об этом сообщили в Novinky.



Как заявили в суде, мужчина был осужден за участие в организованной преступной группе.

Сам приговор к тому же предусматривает депортацию из Чехии на 4 года.

В поддержку приговора председатель уголовной палаты Ленка Чихлаожова заявила, что на основании доказательств суд пришел к выводу, что подсудимый виновен, но не был удовлетворен юридической квалификацией и описанием действия в обвинительном заключении.



Она указала на то, что Фадееву сначала было предъявлено обвинение в терроризме. Судья пояснила, что этого не смогли точно установить и мужчина скорее всего занимал только вспомогательные позиции и не принимал участия в активных боях.

По данным обвинительного заключения, Фадеев несколько раз выезжал в Украину в период с 2014 - 2016 годах. "с намерением активно поддерживать сепаратистские группировки на востоке Украины, стремятся отделиться от Украины и создать отдельное государственное образование - так называемую Донецке народную республику".

Белорус заявлял, что якобы не принимал активного участия в боевых действиях и ездил в Украину, чтобы "помочь людям защититься от украинских фашистов". Он признал, что занимался охраной позиций и патрулированием, но из оружия стрелял только во время учений.



Напомним, населенный пункт на Донбассе внезапно "перешел под контроль боевиков.

Также Politeka сообщала, что украинка назвала условие возвращения Донбасса в Украину.