У росіян відсутнє почуття сорому і співчуття

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив російський письменник і публіцист Дмитро Биков на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, реакція росіян на смерті або інші події із співгромадянами є ненормальною.



"Сучасна Росія вражає повною відсутністю сорому: вбили людину у в'язниці (або змусили самогубство, невелика різниця), отруїли опозиціонера, підтримали людоїдство — нормально. Що природно, то не соромно", - зазначив Биков.

За словами письменника, така поведінка росіян вже загальноприйнята, оскільки так веде собі влада.

"Це швидко стає зразком і для населення. Воно стрімко перестає соромитися і починає радіти чужому горю, топтати оступився, шумно радіти нещастю сусіда", - вважає він.

Биков також підкреслив, що така поведінка росіян неправильна.



"Єство не обдуриш. Але я принаймні не зловтішаюся, бо це вже справді смертний гріх. Я своїх ворогів не вибілюю - серед них зустрічаються справжні чудовиська. Але коли їм прилітає, я з цією радістю борюся і принаймні не радію публічно. Недобре це, неправильно", - зазначив письменник.

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