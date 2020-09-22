У россиян отсутствует чувство стыда и сострадания

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил российский писатель и публицист Дмитрий Быков на своей страничке в Facebook.

По его словам, реакция россиян на смерти или другие происшествия с согражданами является ненормальной.



"Современная Россия поражает полным отсутствием стыда: убили человека в тюрьме (или заставили самоубиться, невелика разница), отравили оппозиционера, поддержали людоедство — нормально. Что естественно, то не стыдно", - отметил Быков.

По словам писателя, такое поведение россиян уже общепринято, поскольку так ведет себе власть.

"Это быстро становится образцом и для населения. Оно стремительно перестает стыдиться и начинает радоваться чужому горю, топтать оступившегося, шумно радоваться несчастью соседа", - считает он.

Быков также подчеркнул, что такое поведение россиян неправильное.



"Естество не обманешь. Но я по крайней мере не злорадствую, ибо это уж подлинно смертный грех. Я своих врагов не обеляю — среди них встречаются настоящие чудовища. Но когда им прилетает, я с этой радостью борюсь и по крайней мере не ликую публично. Нехорошо это, неправильно", - отметил писатель.

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