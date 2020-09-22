В Іркутській області РФ стався потужний землетрус

Як передає Politeka.net, про це повідомили в регіональному управлінні МНС.

Згідно з даними, землетрус магнітудою 5-6 - о 02:05 за місцевим часом, 2-3 - о 02: 20, а епіцентр знаходився за 15 кілометрів від населеного пункту Култук Слюдянського району.

Інформації про жертв немає, але природний катаклізм дуже сильно налякав жителів ряду населених пунктів регіону.

У паніці люди залишали свої будинки і намагалися врятуватися від смерті, у деяких в будинках пропала електрика.

"Страшно, капець. Трясло наш весь будинок", - розповіла одна з місцевих мешканок і показала наслідки землетрусу.

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Вже близько п'яти на Закарпатті і стільки ж у Чернівецькій, Закарпатській та Львівській областях відбулося лише за 2019 рік.

Сейсмолог Олександр Лящук зазначив, що в 2020 році Україну чекають нові землетруси.

Теоретично на Закарпатті може бути землетрус у 8 балів, але це можливо раз на тисячу років.

А ось сейсмолог Олександр Кендзера підкреслив, що крім заходу України в сейсмічно активну зону входить ще південний захід Одеської області і Крим, де можливі землетруси.

Нагадаємо, що землетруси, торнадо і снігопади розривають Україну.

Як повідомляла Politeka, Україну сколихнув землетрус, з'явилося повідомлення про загрозу.

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