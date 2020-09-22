В Иркутской области РФ произошло мощное землетрясение
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Согласно данным, землетрясение магнитудой 5-6 - в 02:05 по местному времени, 2-3 - в 02:20, а эпицентр находился в 15 километрах от населенного пункта Култук Слюдянского района.
Информации о жертвах нет, но природный катаклизм очень сильно напугал жителей ряда населенных пунктов региона.
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В панике люди оставляли свои дома и пытались спастись от смерти, у некоторых в домах пропало электричество.
"Страшно, капец. Трясло наш весь дом", - рассказала одна из местных жительниц и показала последствия землетрясения.
Также мы сообщали, что Украину ожидают новые землетрясения
Сейсмолог Александр Лящук отметил, что в 2020 году Украину ждут новые землетрясения.
Теоретически на Закарпатье может быть землетрясение в 8 баллов, но это возможно раз на тысячу лет.
А вот сейсмолог Александр Кендзера подчеркнул, что кроме запада Украины в сейсмически активную зону входит еще юго-запад Одесской области и Крым, где возможны землетрясения.
Напомним, что землетрясения, торнадо и снегопады разрывают Украину.
Как сообщала Politeka, Украину всколыхнуло землетрясение, появилось сообщение об угрозе.
Также Politeka писала, что мощные землетрясения нанесли тройной удар, количество жертв может расти: кадры стихии.