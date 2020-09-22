В Иркутской области РФ произошло мощное землетрясение

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Согласно данным, землетрясение магнитудой 5-6 - в 02:05 по местному времени, 2-3 - в 02:20, а эпицентр находился в 15 километрах от населенного пункта Култук Слюдянского района.

Информации о жертвах нет, но природный катаклизм очень сильно напугал жителей ряда населенных пунктов региона.

В панике люди оставляли свои дома и пытались спастись от смерти, у некоторых в домах пропало электричество.

"Страшно, капец. Трясло наш весь дом", - рассказала одна из местных жительниц и показала последствия землетрясения.

Также мы сообщали, что Украину ожидают новые землетрясения

Уже около пяти на Закарпатье и столько же в Черновицкой, Закарпатской и Львовской областях произошло только за 2019 год.

Сейсмолог Александр Лящук отметил, что в 2020 году Украину ждут новые землетрясения.

Теоретически на Закарпатье может быть землетрясение в 8 баллов, но это возможно раз на тысячу лет.

А вот сейсмолог Александр Кендзера подчеркнул, что кроме запада Украины в сейсмически активную зону входит еще юго-запад Одесской области и Крым, где возможны землетрясения.

Напомним, что землетрясения, торнадо и снегопады разрывают Украину.

Как сообщала Politeka, Украину всколыхнуло землетрясение, появилось сообщение об угрозе.

Также Politeka писала, что мощные землетрясения нанесли тройной удар, количество жертв может расти: кадры стихии.