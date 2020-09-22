Станом на сьогодні українська армія вже може звільнити окуповані території Донбасу від агерсора, однак залишиться ще багато проблем соціального і світоглядного характеру

Як передає Politeka, таку думку висловив капітан 1-го рангу ВМС США у відставці Юрій (Гаррі) Табах в інтерв'ю "Гордону".

Так, за словами американського військового, Україна вже в змозі вигнати окупантів силою зброї, але залишається чимало питань, які у такий спосіб не вирішити.

"Вона (українська армія, - ред.) добре озброєна. Вона обстріляна, сильна. Там є бойовий досвід, а він нічим незамінний", - сказав американський військовий.

Втім, за його словами, в разі звільнення окупованих територій військовим шляхом всі проблеми за допомогою зброї вирішити не вдасться. На перший план вийдуть світоглядні і соціальні проблеми. Зокрема, це сприйняття людей, що живуть на окупованих територіях, жителями регіонів України, де не було війни і окупації.

Він також наголосив, що сьогодні ставлення багатьох українців до жителів Донбасу залишає бажати кращого.

"Як ви будете сприймати цих людей? Вони хто у вас будуть? Повноцінні громадяни? Я ж чую на вулицях, як ставляться тут до людей з Донбасу, з Донецька і Луганська, ці негарні слова, які в їх відношенні використовують", - сказав Табах.

На думку військового США, Україна повинна озвучити чіткі критерії, на кого після деокупації чекатимуть судові процеси, а хто зможе їх уникнути.

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