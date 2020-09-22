По состоянию на сегодняшний день украинская армия уже может освободить оккупированные территории Донбасса от агерсора, однако останется еще много проблем социального и мировоззренческого характера

Как передает Politeka, такое мнение высказал капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах в интервью "Гордону".

Так, по словам американского военного, Украина уже в состоянии выгнать оккупантов силой оружия, но остается немало вопросов, которые таким образом не решить.

"Она (украинская армия, - ред.) хорошо вооружена. Она обстрелянная, сильная. Там есть боевой опыт, а он ничем незаменим", - сказал американский военный.

Тем не менее, по его словам, если сейчас освободить Донбасс военным путем, все проблемы данного региона при помощи оружия решить все равно не получится. По его словам, после деоккупации на первый план сразу же выйдут мировоззренческие и социальные проблемы. В частности, это восприятие людей, живущих на оккупированных территориях, жителями регионов Украины, где не было войны и оккупации.

Он также отметил, что сегодня отношение многих украинцев к жителям Донбасса, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Он задался вопросом: как в дальнейшем люди, которые в годы войны жили в ОРДЛО, будут восприниматься украинцами? Также бывший американский военный рассказал, что лично слышал "некрасивые слова" о жителям Донбасса от украинцев.

"Как вы будете воспринимать этих людей? Они кто у вас будут? Полноценные граждане? Я же слышу на улицах, как относятся здесь к людям из Донбасса, из Донецка и Луганска, эти некрасивые слова, которые в их отношении используют", - сказал Табах.

По мнению военного США, Украина должна озвучить четкие критерии, кого после деоккупации будут ждать судебные процессы, а кто сможет их избежать.

Напомним, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

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