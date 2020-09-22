Відомі російські пропагандисти бурхливо відреагували на появу бомбардувальників біля Криму

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення блогера і офіцера ЗСУ Анатолія Штірліца.

Так, у соціальних мережах з'явилося відео з реакцією російської ведучих, які нервово відреагували на триразову появу всього за один місяць біля російських кордонів стратегічних бомбардувальників США B-52 "Стратофортресс".

Так, в ефірі російської пропагандистської програми "60 хвилин" Ольги Скабеевой і Євгена Попова вийшов сюжет про співпрацю України і США.

Ядерний удар по Севастополю? Гадаєте фейк, ні! Спільні навчання з НАТО, російська пропаганда включилася на повну потужність разом з підрозділами ІПСО. Чекаємо нових перлів.

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Російські ЗМІ вкрай нервово відреагували на дану інформацію і заявили, що бомбардувальники США нібито відпрацьовували "ядерний удар по Севастополю".

Росіяни показали в ефірі свого телебачення кадри приземлення важкої авіації США на аеродромі в Вінниці і заявили, що Вашингтон прагне налякати Путіна, подати Росії чіткий сигнал і відпрацювати "ядерний удар по Севастополю". Україну при цьому росіяни називають "заднім двором для важкої авіації США".

"Американські бомбардувальники перестали соромитись і вже відкрито відпрацьовують ядерні удари по Севастополю", - заявив пропагандист.

Нагадаємо, що у Скабєєвої закликали урізати Україну до однієї області.

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