Известные российские пропагандисты бурно отреагировали на появление бомбардировщиков возле Крыма
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение блогера и офицера ВСУ Анатолия Штирлица.
Так, в социальных сетях появилось видео с реакцией российской ведущих, которые нервно отреагировали на трехкратное появление всего за один месяц у российских границ стратегических бомбардировщиков США B-52 "Стратофортресс".
Так, в эфире российской пропагандистской программы "60 минут" Ольги Скабеевой и Евгения Попова вышел сюжет о сотрудничестве Украины и США.
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Российские СМИ крайне нервно отреагировали на данную информацию и заявили, что бомбардировщики США якобы отрабатывали ядерный удар по Севастополю".
Россияне показали в эфире своего телевидения кадры приземления тяжелой авиации США на аэродроме в Виннице и заявили, что Вашингтон стремится напугать Путина, подать России четкий сигнал и отработать "ядерный удар по Севастополю". Украину при этом россияне называют "задним двором для тяжелой авиации США".
"Американские бомбардировщики перестали стесняться и уже открыто отрабатывают ядерные удары по Севастополю", - заявил пропагандист.
Напомним, что у Скабеевой призвали урезать Украину до одной области.
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