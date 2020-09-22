Известные российские пропагандисты бурно отреагировали на появление бомбардировщиков возле Крыма

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение блогера и офицера ВСУ Анатолия Штирлица.

Так, в социальных сетях появилось видео с реакцией российской ведущих, которые нервно отреагировали на трехкратное появление всего за один месяц у российских границ стратегических бомбардировщиков США B-52 "Стратофортресс".

Так, в эфире российской пропагандистской программы "60 минут" Ольги Скабеевой и Евгения Попова вышел сюжет о сотрудничестве Украины и США.

Ядерний удар по Севастополю? Гадаєте фейк, ні! Спільні навчання з НАТО, російська пропаганда включилася на повну потужність разом з підрозділами ІПСО. Чекаємо нових перлів.

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Российские СМИ крайне нервно отреагировали на данную информацию и заявили, что бомбардировщики США якобы отрабатывали ядерный удар по Севастополю".

Россияне показали в эфире своего телевидения кадры приземления тяжелой авиации США на аэродроме в Виннице и заявили, что Вашингтон стремится напугать Путина, подать России четкий сигнал и отработать "ядерный удар по Севастополю". Украину при этом россияне называют "задним двором для тяжелой авиации США".

"Американские бомбардировщики перестали стесняться и уже открыто отрабатывают ядерные удары по Севастополю", - заявил пропагандист.

Напомним, что у Скабеевой призвали урезать Украину до одной области.

Как сообщала Politeka, муж Скабеевой передвинул границы России и Украины, безумцы увидели все.

Также Politeka писала, что Скабеева показала "любимое лакомство" украинцев.