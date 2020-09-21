Український прикордонник опублікував у соціальній мережі ТікТок відео, на якому порівняв воїнів ЗСУ зі свинями

Його публікація з образами набрала 119 тисяч переглядів, близько п'яти тисяч лайків і 570 репостів від громадян Росії, які продовжили його масово поширювати в мережі, приєднавшись до висміювання українських захисників.

Про цей випадок розповів полковник ЗСУ Анатолій (Штірліц) Штефан на особистій сторінці у мережі Facebook.

За його інформацією, автор ролика є військовослужбовцем Державної прикордонної служби у Волинській області, його ім'я Ігор Шарун. Після прохання офіцера в коментарях видалити відео, прикордонник в грубій формі відмовив йому в цьому.

Полковник ЗСУ додав, що після скріна цього відео і всіх матеріалів, які були на сторінці прикордонника, він знову написав йому.

"Після скрін матеріалів і встановлення особистих даних я написав інший коментар під відео. Сповістив про його особисті дані, які є у вільному доступі, підкреслив що це його сторінка, а також попередив, що даний факт буде оприлюднено. Після цього майже одразу він видалив дане відео, змінив налаштування на своїй сторінці в "закриті" , а вже через кілька хвилин повністю видалив цей аккаунт",- розповів Штефан.

Штефан підкреслив, що вважає неприпустимою поведінку військовослужбовця і попросив призначити службове розслідування за даним фактом.

Українці під постом не змогли приховати свого обурення і вимагали покарати прикордонника.

"Тут вибачень мало, тут термін світить", " яка ж мерзота!!! Сподіваюся, ця тварюка прочитає те, що їй тут люди напишуть", "от якщо його взяти за яйця, то буде кукурікати що ми не так все зрозуміли", "гнати таких з лав ЗСУ, Нацгвардії або де там ще такі, а їх багато, з вовчою квіткою. Це і такі зливали наших воїнів на полі бою ворогові. Морально нестійкий або взагалі ненавидить Україну, але пішов як заробітчанин служити", "з такими "громадянами" і ворогів не треба".

В Державній прикордонній службі відреагували на скандал з їх співробітником і призначили службове розслідування. Там зазначили, що військовослужбовець з таким ім'ям дійсно проходить службу в прикордонному відомстві.

Пізніше прикордонник вибачився за свій вчинок і опублікував пост, в якому назвав свої дії необдуманими і ганебними.

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