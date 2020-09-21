Украинский пограничник опубликовал в социальной сети ТікТок видео, на котором сравнил воинов ВСУ со свиньями

Его публикация с оскорблениями набрала 119 тысяч просмотров, около пяти тысяч лайков и 570 репостов от граждан России, которые продолжили его массово распространять в сети, присоединившись к высмеиванию украинских защитников.

Об этом случае рассказал полковник ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан на личной странице в сети Facebook.

По его информации, автор ролика является военнослужащим Государственной пограничной службы в Волынской области, его имя Игорь Шарун. После просьбы офицера в комментариях удалить видео, пограничник в грубой форме отказал ему в этом.

Полковник ВСУ добавил, что после скрина этого видео и всех материалов, которые имелись на странице пограничника, он снова написал ему.

"После скрина материалов и установления личных данных я написал другой комментарий под видео. Известил о его личных данных, которые есть в свободном доступе, подчеркнул что это его страница, а также предупредил, что данный факт будет обнародован. После этого почти сразу он удалил данное видео, изменил настройки на своей странице в "закрыта", а уже через несколько минут полностью удалил этот аккаунт", – рассказал Штефан.

Штефан подчеркнул, что считает недопустимым поведение военнослужащего и попросил назначить служебное расследование по данному факту.

Украинцы под постомне смогли скрыть своего возмущения и требовали наказать пограничника.

"Тут извинений мало, тут срок светит", "Какая же мразь!!! Надеюсь, эта тварь прочтет то, что ей здесь люди напишут", "вот если его взять за яйца, то будет кукарекать что мы не так все поняли", "Гнать таких из рядов ВСУ, Нацгвардии или где там еще такие, а их много, с волчьим цветком. Это и такие сливали наших воинов на поле боя врагу. Морально неустойчив или вообще ненавидит Украину, но пошел как заробитчанин служить", "С такими "гражданами" и врагов не надо".

В Государственной пограничной службе отреагировали на скандал с их сотрудником и назначили служебное расследование. Там отметили, что военнослужащий с таким именем действительно проходит службу в пограничном ведомстве.

Позже пограничник извинился за свой поступок и опубликовал пост, в котором назвал свои действия необдуманными и позорными.

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