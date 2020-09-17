Україні потрібно почати доносити до світу дані про те, як і для чого Росія використовувала воду в Криму, інакше ми програємо цю битву

Як передає Politeka, таку думку висловила кримьска журналістка Лариса Волошина у своєму блозі на Obozrevatel.

Журналістка нагадала, що від початку анексії Криму у 2014 році окупанти почали "по-хижацьки" видобувати воду з підземних природних сховищ.

"Оцю артезіанську воду, яка є основою для гірських річок і підземних вод, окупанти почали використовувати на воєнні й промислові потреби. Так, була змінена екосистема Криму, вчинений злочин. Чимало екологів говорили про це ще з 2014 року, що таке господарювання призведе до катастрофи. Так і трапилося", - наголосила журналістка.

Після такого видобутку артезіанської підземної води на півночі півострова на поверхню піднялась морська солона вода.

Тоді росіяни почали перекладати відповідальність за проблеми з водою на Україну, у якої вони окупували територію, хоча саме вони мали б нести відповідальність за те, що роблять на захопленій ними території.

"Вони спрямовують воду на свої воєнні і промислові або комерційні об'єкти. І було би непогано, якби українські офіційні органи почали доносити все це до світу. Бо сьогодні в цій боротьбі за воду ми програємо. Окупант, створивши цю ситуацію, переклав відповідальність за неї на Україну і йде в атаку", - наголосила журналістка.

За її словами, росіяни розповідають світу про те, що відбувається в Криму, а Україна чомусь в цій ситуації ще й виправдовується.

"Цього не можна допускати, бо ситуація в Криму – це злочин окупанта проти українців. Про це треба говорити і ставити ситуацію на порядок денний", - резюмувала вона.

Нагадаємо, у Криму поліція буде стерегти питну воду від людей.

Як повідомляла Politeka, кримчани завили від нової екологічної катастрофи, кадри.

Крім того Politeka писала, що окупанти вирішили заощадити на жителях Криму і залишити їх без води: "занадто затратно".