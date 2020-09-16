"Можна додавати лапки і "так звані", але..."

Президентові України Володимиру Зеленському немає сенсу пред'являти якісь претензції щодо Донбасу, адже все, що можна було, ми вже давно і так втратили

Як передає Politeka, таку думку висловив український блогер Ігор Лесєв на своїй сторінці в соцмережі.

На його думку, найбільша колективна ілюзія українців стосується віри в повернення Донбасу.

"Про ілюзії повернення Донбасу. Нам кажуть - прощайтеся з ілюзіями. Але це нісенітниця собача. Ілюзія - річ не просто корисна, а необмежено необхідна. Ось спробуйте поєднати скорботу за вбитими на Інститутській зі звинуваченнями Януковича в цих вбивствах, і при цьому не ставити самому собі питання, - а хто ж спиляв "ті самі" дерева? Без цариці-ілюзії тут легко стати покидьком. А так можна, як зі сталінськими репресіями або концтаборами в Третьому рейху відповідати - ми не знали. Ну не всі ж серед нас шерлоки і пінкертони, правда?" - написав блогер.

Що ж стосується ілюзій про Донбас, за словами Лесєва, кожен це бачить по-різному: хтось вважає, що вдасться домовитися, інші ж чекають на "крах Мордора".

"А найбільша наша колективна ілюзія - Донбас повернемо. Так, "ДНР" і "ЛНР" можна кавичити, додавати "так звані" і приписувати їм російсько-терористичне окупаційне походження. Але проти простору не попреш. А "ЛДНР" хоч в лапках, хоч без, але займає ось вже 6 років простір. Це катастрофічно багато для ілюзії", - написав він.

Крім того, на думку блогера, вже і сам Мінський процес перетворився в колективну ілюзію, в якій за легендою щось і колись буде повернуто.

"І якщо перемир'я таки продовжиться після 25 жовтня, тоді ми з вами отримали нову реальність - Придністров'я-2. А разом з ним ми отримаємо і нову довготривалу ілюзію", - резюмував він.

Нагадаємо, вибух прогримів на Донбасі, підірвався боєць ЗСУ.

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