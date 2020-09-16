Президенту Украины Владимиру Зеленскому нет смысла предъявлять какие-то претензции по Донбассу, так как все, что можно было, мы уже давно и так потеряли

Как передает Politeka, такое мнение высказал украинский блогер Игорь Лесев на своей странице в соцсети.

По его мнению, самая большая коллективная иллюзия украинцев касается веры в возвращение Донбасса.

"Об иллюзиях возвращения Донбасса. Нам говорят - прощайтесь с иллюзиями. Но это чушь собачья. Иллюзия - вещь не просто полезная, а неограниченно необходимая. Вот попробуйте совместить скорбь по убитым на Институтской с обвинениями Януковича в этих убийствах, и при этом не ставить самому себе вопрос, - а кто же спилил "те самые" деревья? Без царицы-иллюзии здесь легко стать подонком. А так можно, как со сталинскими репрессиями или концлагерями в Третьем рейхе отвечать - мы не знали. Ну не все же среди нас шерлоки и пинкертоны, правда?"- написал блогер.

Что же касается иллюзий о Донбассе, по словам Лесева, каждый это видит по-разному: кто-то считает, что удастся договориться, другие же ждут "краха Мордора".

"А самая большая наша коллективная иллюзия - Донбасс вернем. Да, "ДНР" и "ЛНР" можно кавычить, добавлять "так называемые" и приписывать им российско-террористическое оккупационное происхождение. Но против пространства не попрешь. А "ЛДНР" хоть в кавычках, хоть без, но занимает вот уже 6 лет пространство. Это катастрофически много для иллюзии", - написал он.

Кроме того, по мнению блогера, уже и сам минский процесс превратился в коллективную иллюзию, в которой по легенде что-то и когда-то будет возвращено.

"И если перемирие таки продолжится после 25 октября, тогда мы с вами получили новую реальность - Приднестровье-2. А вместе с ним мы получим и новую долговременную иллюзию", - резюмировал он.

Напомним, взрыв прогремел на Донбассе, подорвался боец ВСУ.

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