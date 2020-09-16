Кораблі НАТО в акваторії Чорного моря і стратегічні бомбардувальники над Україною не на жарт перелякали Росію
Міноборони РФ вирішило посилити окупований Крим далекобійною артилерією, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.
Озброєнням поповнили арсенал 8-го окремого артилерійського полку, який дислокується під Сімферополем.
"У боєкомплект входять як некеровані боєприпаси, так і надточні кореговані снаряди "Краснопіль" з лазерним наведенням, а також безпілотники "Орлан-30", використовувані для вказівки цілей (їх апробували в Сирії і в поточному році почали серійно поставляти у війська)", – повідомляють журналісти.
Повна відмова від готівки, монети і банкноти перестануть існувати: зроблено гучну заяву
Дружина Артура Пирожкова публічно присоромила Лободу: "Совість май!"
Нова коханка екс-чоловіка Ані Лорак блиснула фігурою в тісних джинсах: "Молода Кароліна!"
Гарік Харламов, який розлучається з Асмус, перестав приховувати свій важкий діагноз: що відомо
Як пояснив ЗМІ віце-президент Академії геополітичних проблем полковник Володимир Анохін, російське угруповання в Криму посилюється "пропорційно до зростаючої активності США і НАТО".
"А польоти американських стратегічних бомбардувальників B-52 в Чорному морі, власне кажучи, прискорюють цей процес", – додав він.
Раніше ми повідомляли про те, що в мережі з'явилися фотографії двох кораблів НАТО, які увійшли в акваторію Чорного моря. Першим Босфорську протоку перетнув ракетний ескадрений міноносець Військово-Морських сил Сполучених Штатів Америки USS Roosevelt. Це сталося у вівторок, 15 вересня. А наступного дня через протоку пройшов корабель-розвідник Королівського флоту Сполученого Королівства Великої Британії HMS Enterprise.
Обидва ці кораблі будуть присутні в Чорному морі під час проведення основної фази військових навчань РФ "Кавказ – 2020".
Нагадаємо, корабель НАТО зайшов до Одеси.
Як повідомляла Politeka, війська НАТО влаштувалися в Україні.
Також Politeka розповідала, кораблі НАТО покинули Україну, але один терміново повернувся: спливла справжня причина, кадри.