Кораблі НАТО в акваторії Чорного моря і стратегічні бомбардувальники над Україною не на жарт перелякали Росію

Міноборони РФ вирішило посилити окупований Крим далекобійною артилерією, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Озброєнням поповнили арсенал 8-го окремого артилерійського полку, який дислокується під Сімферополем.

"У боєкомплект входять як некеровані боєприпаси, так і надточні кореговані снаряди "Краснопіль" з лазерним наведенням, а також безпілотники "Орлан-30", використовувані для вказівки цілей (їх апробували в Сирії і в поточному році почали серійно поставляти у війська)", – повідомляють журналісти.

Як пояснив ЗМІ віце-президент Академії геополітичних проблем полковник Володимир Анохін, російське угруповання в Криму посилюється "пропорційно до зростаючої активності США і НАТО".

"А польоти американських стратегічних бомбардувальників B-52 в Чорному морі, власне кажучи, прискорюють цей процес", – додав він.

Раніше ми повідомляли про те, що в мережі з'явилися фотографії двох кораблів НАТО, які увійшли в акваторію Чорного моря. Першим Босфорську протоку перетнув ракетний ескадрений міноносець Військово-Морських сил Сполучених Штатів Америки USS Roosevelt. Це сталося у вівторок, 15 вересня. А наступного дня через протоку пройшов корабель-розвідник Королівського флоту Сполученого Королівства Великої Британії HMS Enterprise.

Обидва ці кораблі будуть присутні в Чорному морі під час проведення основної фази військових навчань РФ "Кавказ – 2020".

Нагадаємо, корабель НАТО зайшов до Одеси.

Як повідомляла Politeka, війська НАТО влаштувалися в Україні.

Також Politeka розповідала, кораблі НАТО покинули Україну, але один терміново повернувся: спливла справжня причина, кадри.