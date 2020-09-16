Корабли НАТО в акватории Черного моря и стратегические бомбардировщики над Украиной не на шутку перепугали Россию

Минобороны РФ решило усилить оккупированный Крым дальнобойной артиллерией, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Вооружением пополнили арсенал 8-го отдельного артиллерийского полка, который дислоцируется под Симферополем.

«В боекомплект входят как неуправляемые боеприпасы, так и сверхточные корректируемые снаряды «Краснополь» с лазерным наведением, а также беспилотники «Орлан-30», используемые для указания целей (их апробировали в Сирии и в текущем году начали серийно поставлять в войска)», – сообщают журналисты.

Как пояснил СМИ вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин, российская группировка в Крыму усиливается «пропорционально возрастающей активности США и НАТО».

«А полеты американских стратегических бомбардировщиков B-52 в Черном море, собственно говоря, ускоряют этот процесс», – добавил он.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появились фотографии двух кораблей НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря. Первым Босфорский пролив пересек ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Roosevelt. Это произошло во вторник, 15 сентября. А на следующий день через пролив прошел корабль-разведчик Королевского флота Соединенного Королевства Великобритании HMS Enterprise.

Оба этих корабля будут присутствовать в Черном море во время проведения основной фазы военных учений РФ «Кавказ – 2020».

Напомним, корабль НАТО зашел в Одессу.

Как сообщала Politeka, войска НАТО обосновались в Украине.

Также Politeka рассказывала, корабли НАТО покинули Украину, но один срочно вернулся: всплыла настоящая причина, кадры.