Глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба безапеляційно висловився про те, яким бачить у майбутньому відносини з Росією

Політик категорично проти відновлення дружніх відносин з країною-агресором, передає "Діалог.UA".

У програмі "Свобода слова на ICTV" міністр заявив про неможливість дружби з державою, яка вже шість років продовжує військові дії проти України.

"Не бачу жодних ознак того, що Україна може повернутися в якесь "братство" чи "сестринство" з РФ", – заявив топ-чиновник.

Кулеба підкреслив, що для України пріоритетами є членство в Європейському Союзі і НАТО.

"Завжди буде хтось бурчати і намагатися це знищити, але ми завжди будемо сильнішими. Тому що за нами, за тими, хто рухає країну на Захід, стоїть український народ. Цей вибір зроблено. І жодної загрози безвізу з ЄС сьогодні немає", - запевнив він.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що без участі українців на більшості територій РФ не було б міст, цивілізації та іншої інфраструктури.

На слова українського міністра відреагував російський сенатор Олексій Пушков. Він написав у своєму телеграм-каналі, що української цивілізації ніколи не існувало. Також російський сенатор підкреслив, що заява Кулеби - це чергова дурість.

"Української ж цивілізації, на відміну від російської, не було і в помині, а тому не залишила вона свого сліду в історії. Не простежується вона ніде і ні в чому", - самовпевнено заявив Пушков.

Ми також писали, що Кулеба розповів, що з моменту вторгнення в нашу країну РФ не вдалося досягти жодної зі своїх цілей. Крім того він заявив, що Володимир Путін не здійснив жодної "переможної війни" проти України.

Нагадаємо, у МЗС збираються помститися окупантам за медика ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, глава МЗС Кулеба заявив про компроміси.

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