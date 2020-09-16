Глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба безапеляційно висловився про те, яким бачить у майбутньому відносини з Росією
Політик категорично проти відновлення дружніх відносин з країною-агресором, передає "Діалог.UA".
У програмі "Свобода слова на ICTV" міністр заявив про неможливість дружби з державою, яка вже шість років продовжує військові дії проти України.
"Не бачу жодних ознак того, що Україна може повернутися в якесь "братство" чи "сестринство" з РФ", – заявив топ-чиновник.
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Кулеба підкреслив, що для України пріоритетами є членство в Європейському Союзі і НАТО.
"Завжди буде хтось бурчати і намагатися це знищити, але ми завжди будемо сильнішими. Тому що за нами, за тими, хто рухає країну на Захід, стоїть український народ. Цей вибір зроблено. І жодної загрози безвізу з ЄС сьогодні немає", - запевнив він.
Раніше Дмитро Кулеба заявив, що без участі українців на більшості територій РФ не було б міст, цивілізації та іншої інфраструктури.
На слова українського міністра відреагував російський сенатор Олексій Пушков. Він написав у своєму телеграм-каналі, що української цивілізації ніколи не існувало. Також російський сенатор підкреслив, що заява Кулеби - це чергова дурість.
"Української ж цивілізації, на відміну від російської, не було і в помині, а тому не залишила вона свого сліду в історії. Не простежується вона ніде і ні в чому", - самовпевнено заявив Пушков.
Ми також писали, що Кулеба розповів, що з моменту вторгнення в нашу країну РФ не вдалося досягти жодної зі своїх цілей. Крім того він заявив, що Володимир Путін не здійснив жодної "переможної війни" проти України.
Нагадаємо, у МЗС збираються помститися окупантам за медика ЗСУ.
Як повідомляла Politeka, глава МЗС Кулеба заявив про компроміси.
Також Politeka писала, що роздратований Кулеба зробив сміливе зізнання про Саакашвілі.