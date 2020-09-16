Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба безапелляционно высказался о том, каким видит в будущем отношения с Россией
Политик категорически против восстановления дружественных отношений со страной-агрессором, передает «Диалог.UA».
В программе «Свобода слова на ICTV» министр заявил о невозможности дружбы с государством, которое уже шесть лет продолжает военные действия против Украины.
«Не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться в какое-то «братство» или «сестринство» с РФ», – заявил топ-чиновник.
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Кулеба подчеркнул, что для Украины приоритетами являются членство в Европейском Союзе и НАТО.
«Всегда будет кто-то бурчать и пытаться это уничтожить, но мы всегда будем сильнее. Потому что за нами, за теми, кто двигает страну на Запад, стоит украинский народ. Этот выбор сделан. И ни единой угрозы безвизу с ЕС сегодня нет», – заверил он.
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что без участия украинцев на большинстве территорий РФ не было бы городов, цивилизации и другой инфраструктуры.
На слова украинского министра отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. Он написал в своем телеграмм-канале, что украинской цивилизации никогда не существовало. Также российский сенатор подчеркнул, что заявление Кулебы - это очередная глупость.
«Украинской же цивилизации, в отличии от российской, не было и в помине, а потому не оставила она своего следа в истории. Не прослеживается она нигде и ни в чем», - самоуверенно заявил Пушков.
Мы также писали, что Кулеба рассказал, что с момента вторжения в нашу страну РФ не удалось достичь ни одной из своих целей. Кроме того он заявил, что Владимир Путин не совершил ни одной «победоносной войны» против Украины.
Напомним, в МИД собираются отомстить оккупантам за медика ВСУ.
Как сообщала Politeka, глава МИД Кулеба заявил о компромиссах.
Также Politeka писала, что раздраженный Кулеба сделал смелое признание о Саакашвили.