Українські військові готові відбити російські війська у разі вторгнення в південні регіони з боку Криму

Про це повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна" голова Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Олександр Завитневич.

Як відомо, кілька місяців тому почали активно ширитися прогнози щодо можливого вторгнення окупантів в південні регіони України, щоб "відбити" у неї воду для Кримського півострова, який страждає від посухи. Ще більше обивателів налякали заплановані військові навчання "Кавказ-2020".

За словами Завитневича, ситуація по кримському напрямку зараз прогнозована:

"Навчання, які проводить Росія в нашому Криму, щорічні. Ті дії, які вони виконують, для нас відомі. Тому на півдні вже давно розгорнуті і підготовлені підрозділи. Ми, до речі, комітетом їздили туди – відвідали пункт пропуску на кордоні з Кримом і дивилися на підготовку наших військових. Тому я думаю, що там ймовірність нападу дуже-дуже низька".

У той же час політик підкреслив, що зараз увага військової верхівки країни прикута до півночі. Причиною послужили протести в Білорусі.

"Небезпека з цього напрямку присутня. І ми всі знаємо, що Росія і Білорусь входять в Організацію Договору колективної безпеки (ОДКБ). Стаття 4 цього Договору дозволяє надавати військову допомогу в разі зовнішньої агресії члену об'єднання, і така допомога надається в короткий термін. Це несе дуже велику загрозу для нас. Тому Україна вжила заходів і відстежує ситуацію. Будь – які спроби дестабілізації ситуації в Білорусі, як і поглинання її Російською Федерацією, суперечать інтересам нашої держави", - пояснив чиновник.

Він додав, що ймовірність нападу з боку Білорусі все ж менша, ніж з території Донбасу.

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