Украинские военные готовы отбить российские войска в случае вторжения в южные регионы со стороны Крыма
Об этом сообщил в интервью «РБК-Украина» глава комитета Верховной Рады по нацбезопасности Александр Завитневич.
Как известно, несколько месяцев назад начали активно распространяться прогнозы возможного вторжения оккупантов в южные регионы Украины, чтобы «отбить» у нее воду для страдающего от засухи Крымского полуострова. Еще больше обывателей напугали запланированные военные учения «Кавказ-2020».
По словам Завитневича, ситуация по крымскому направлению сейчас прогнозированная:
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«Учения, которые проводит Россия в нашем Крыму, ежегодные. Те действия, которые они выполняют, для нас известны. Поэтому на Юге уже давно развернуты и подготовлены подразделения. Мы, кстати, комитетом ездили туда – посетили пункт пропуска на границе с Крымом и смотрели на подготовку наших военных. Поэтому я думаю, что там вероятность нападения очень-очень низкая».
В то же время политик подчеркнул, что сейчас внимание военной верхушки страны приковано к северу. Причиной послужили протесты в Беларуси.
«Опасность с этого направления присутствует. И мы все знаем, что Россия и Беларусь входят в Организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ). Статья 4 этого Договора позволяет оказывать военную помощь в случае внешней агрессии члену объединения, и такая помощь предоставляется в короткий срок. Это несет очень большую угрозу для нас. Поэтому Украина приняла меры и отслеживает ситуацию. Любые попытки дестабилизации ситуации в Беларуси, как и поглощение ее Российской Федерацией, противоречат интересам нашего государства», – пряснил чиновник.
Он добавил, что вероятность нападения со стороны беларуси все же меньше, чем с территории Донбасса.
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