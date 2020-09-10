На протестах у Білорусі був помічений росіянин, який агітував проти втручання у внутрішні справи Республіки
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікував журналіст Олексій Новосьолов в Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
"На Білоруському телебаченні показали білоруса, який виступає проти фейків та іноземного втручання. Він виявився росіянином Антоном Тарасовим, який навіть балотувався в Думу. Тобто він буквально той самий фейк і іноземне втручання, проти яких сам же виступає", - повідомив журналіст у підписі до відео.
"Це ми всі бачили у нас в Україні коли мітингували за "руський світ". Там теж зальотні з Росії виступали прикидаючись місцевими жителями... Все повторюється...", "Навіть підтримку Лукашенка завозять з Росії, зовсім у Григоровича погані справи)", " та у нього говір не Білоруський!", "Знайти білоруса, який за Луку, так і не змогли?",- писали користувачі Мережі.
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Нагадаємо, що в Білорусі проходять масові протести проти результатів виборів президента, які відбулися 9 серпня. Силовики проводять затримання мітингувальників, а також лідерів опозиції.
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