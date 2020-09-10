На протестах в Беларуси был замечен россиянин, который агитировал против вмешательства во внутренние дела республики
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал журналист Алексей Новоселов в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"На Белорусском телевидении показали белоруса, выступающего против фейков и иностранного вмешательства. Он оказался россиянином Антоном Тарасовым, который даже баллотировался в Думу. То есть он буквально тот самый фейк и иностранное вмешательство, против которых сам же выступает", - сообщил журналист в подписи к видео.
"Это мы все видели у нас в Украине когда митинговали за русский мир. Там тоже залётные с России выступали прикидываясь местными жителями... Все повторяется...", "Даже поддержку Лукашенко завозят из России, совсем у Григорыча плохи дела)", "Да у него говор не беларусский!", "Найти белоруса, который за Луку, так и не смогли?", - писали пользователи сети.
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Напомним, что в Беларуси проходят массовые протесты против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Силовики проводят задержания митингующих, а также лидеров оппозиции.
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