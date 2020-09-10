Російський політик Володимир Жириновський зробив черговий скандальний заклик
Зокрема неадекватний політик публічно виступив проти Туреччини, закликавши Грецію і Францію змусити Туреччину "себе поважати" і якщо знадобитися зробити це силою.
Скандальну заяву він оприлюднив на особистому каналі в Telegram.
Варто відзначити, що останнім часом відносини Туреччини і Греції в черговий раз загострилися через плани Афін запросити французький авіаносець в Середземне море. Анкара у відповідь почала перекидання військ до грецьких кордонів і загрожує "розірвати на шматки" європейський флот.
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"Греція і Франція не повинні терпіти таких образ", - заявив Жириновський.
Він висловив упевненість в тому, що європейцям варто "змусити" турків "себе поважати".
"Греция и Франция не должны терпеть таких оскорблений. У них достаточно сил и средств, чтобы заставить Турцию",- йдеться в повідомленні Жириновського.
Він уточнив, що Туреччина не Османська імперія на чолі з султаном.
"Вони діють відповідно до встановлених правил, а всякого роду загрози повинні бути виключені. Сьогодні не Середні століття, Туреччина - не Османська імперія, і в Анкарі не султан сидить Росія вже одного разу врятувала Туреччину від знищення греками та італійцями. Так що, турки, вчасно зупиніться",- зазначив він.
Нагадаємо, що Жириновський у нападі істерики "зменшив" Україну до трьох міст.
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