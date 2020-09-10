Российский политик Владимир Жириновский сделал очередной скандальный призыв

В частности неадекватный политик публично выступил против Турции, призвав Грецию и Францию заставить Турцию "себя уважать" и если понадобиться сделать это силой. По сути, политик призвал Европу к новому вооруженному конфликту.

Скандальное заявление он обнародовал на личном канале в Telegram.

Стоит отметить, что в последнее время отношения Турции и Греции в очередной раз обострились из-за планов Афин пригласить французский авианосец в Средиземное море. Анкара в ответ начала переброску войск к греческим границам и грозит "разорвать в клочья" европейский флот.

"Греція і Франція не повинні терпіти таких образ. У них достатньо сил і засобів, щоб змусити Туреччину", - заявил Жириновский.

Он высказал уверенность в том, что европейцам стоит "заставить" турков "себя уважать".

"Всякого рода угрозы должны быть исключены. Сегодня не Средние века", - говорится в сообщении Жириновского.

Он уточнил, что Турция не Османская империя во главе с султаном.

"Они действуют в соответствии с установленными правилами, а всякого рода угрозы должны быть исключены. Сегодня не Средние века, Турция – не Османская империя, и в Анкаре не султан сидит. Россия уже однажды спасла Турцию от уничтожения греками и итальянцами. Так что, турки, вовремя остановитесь", - отметил он.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.