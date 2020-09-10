Бойовик «ДНР» і Москва святкують перемогу через спільне патрулювання терористів та бійців ЗСУ

Ватажок «ДНР» Денис Пушилін на своєму Телеграм-каналі розмістив пост, в якому похвалився, що у зв'язку розумінню з боку української сторони і готовністю допустити «ополченців» проінспектувати позиції ЗСУ, він прийняв рішення скасувати свої наказ про обстріл позицій ЗСУ.

Політолог Андрій Смолій прокоментував на своїй сторінці в Facebook це повідомлення ватажка бойовиків.

За його словами, повідомлення ватажка бойовиків наслідок того, що «вбивці українців і московські війська» відверто святкують перемогу. У той же самий час, він додав, що Москва через це рішення опинилася за крок від зняття санкцій.

«Денис Пушилін, відверті вбивці і московські війська святкують перемогу. Вони «домоглися від української сторони так званої інспекції. У Кремлі теж свято, вони розуміють, що їм вдалося зловити українську владу на гачок і Москва за крок від того, щоб відбитися від санкцій. Вони ще на крок наблизилися до капітуляції України» ,- зазначив політолог.

Він також назвав тих, хто винен у тому, що Пушилін танцює на «кістках українських захисників».

«Саме час тепер запитати: хто це допустив? Хто дозволив принизити всіх українців і топтатися по українській армії? Це зробили Зеленський, Кравчук, Фокін, а з ними вся влада «слуг народу». Кожен з них особисто несе відповідальність за цей танець Пушиліна на могилах наших захисників», - написав політолог.

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