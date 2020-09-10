Боевики «ДНР» и Москва празднуют победу из-за совместного патрулирования терорристов и бойцов ВСУ

Главарь «ДНР» Денис Пушилин на своем Телеграм-канале разместил пост, в котором похвастался, что в связи пониманием со стороны украинской стороны и готовностью допустить "ополченцев" проинспектировать позиции ВСУ, он принял решение отменить свои приказ про обстрел позиций ВСУ.

Политолог Андрей Смолий прокомментировал на своей странице в Facebook это сообщение главаря боевиков.

По его словам, сообщение главаря боевиков следствие того, что «убийцы украинцев и московские войска» откровенно празднуют победу. В то же самое время, он добавил, что Москва из-за этого решения оказалась в шаге от снятия санкций.

«Денис Пушилин, откровенные убийцы и московские войска празднуют победу. Они «добились» от украинской стороны так называемой «инспекции». В Кремле тоже праздник, они понимают, что им удалось поймать украинскую власть на крючок и Москва в шаге от того, чтобы отбиться от санкций. Они еще на шаг приблизились к капитуляции Украины», - отметил политолог.

Он также назвал тех, кто виновен в том, что Пушилин танцует на "костях украинских защитников".

«Самое время теперь спросить: кто это допустил? Кто позволил унизить всех украинцев и топтаться по украинской армии? Это сделали и допустили Зеленский, Кравчук, Фокин, а с ними вся власть «слуг народа». Каждый из них лично несет ответственность за этот танец Пушилина на могилах наших защитников», – написал политолог.

Напомним, ВСУ будут патрулировать Донбасс вместе с оккупантами: новое решение ТКГ возмутило украинцев.

Как сообщала Politeka, ЧП на Донбассе: бойцы ВСУ бесследно исчезли на передовой, срочное обращение штаба.

Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь защитника Украины: известны подробности трагедии.