Україна втрачає безцінні кадри, а на їх місце приходять іноземці



Як передає Politeka.net, на це поскаржився український політик і президент благодійного фонду «Рух молоді» Володимир Полочанінов у своєму Telegram-каналі.



"Україна -це таке собі кадрове звалище або відстійник. Грузинські президенти-втікачі, білоруські опозиціонери, польські рокери-корупціонери, американські агенти з прибалтійським паспортом і російські з українським або європейським, солдати удачі і весь інший набрід називає себе експертами і активістами мають в Україні практично необмежені можливості для того, щоб зробити своє нікчемне і часто нечесне життя дуже забезпеченим", - зазначив він.

Водночас Полочанінов вказав на відтік кадрів з країни.

"Розумні, працьовиті і професійні кадри залишають Україну, а замість них нас завалює всім цим «сміттям» і валитися він з усіх боків як з рогу достатку. Щось тут не так...", - уклав політик.

Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський поскаржився на відтік молодих фахівців з України

За його словами, сьогодні в Україні існує кадровий голод і цю проблему необхідно вирішувати за допомогою вищої освіти.

"Якщо ми нічого не будемо вирішувати саме з вами, то кадровий голод в країні так і залишиться. Цю проблему держава повинна вирішувати спільно з вищою освітою", - заявив розлючений Зеленський.