Україна втрачає безцінні кадри, а на їх місце приходять іноземці
Як передає Politeka.net, на це поскаржився український політик і президент благодійного фонду «Рух молоді» Володимир Полочанінов у своєму Telegram-каналі.
"Україна -це таке собі кадрове звалище або відстійник. Грузинські президенти-втікачі, білоруські опозиціонери, польські рокери-корупціонери, американські агенти з прибалтійським паспортом і російські з українським або європейським, солдати удачі і весь інший набрід називає себе експертами і активістами мають в Україні практично необмежені можливості для того, щоб зробити своє нікчемне і часто нечесне життя дуже забезпеченим", - зазначив він.
Водночас Полочанінов вказав на відтік кадрів з країни.
"Розумні, працьовиті і професійні кадри залишають Україну, а замість них нас завалює всім цим «сміттям» і валитися він з усіх боків як з рогу достатку. Щось тут не так...", - уклав політик.
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За його словами, сьогодні в Україні існує кадровий голод і цю проблему необхідно вирішувати за допомогою вищої освіти.
"Якщо ми нічого не будемо вирішувати саме з вами, то кадровий голод в країні так і залишиться. Цю проблему держава повинна вирішувати спільно з вищою освітою", - заявив розлючений Зеленський.
Нагадавши, Зеленський розповів, що буде після таємної розмови Порошенка з Байденом: "чекає чимало вироків".
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